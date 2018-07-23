Как грузин море переплыл 

Грузинский парапловец переплыл тбилисское море для того, чтобы сделать предложение своей девушке. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки любовной истории и нового рекорда
Давид Гиоргобиани столкнулся со своим недугом в 23 года. Выяснилось, что у него редкая генетическая болезнь Шарко-Мари-Тута. Этот диагноз ему поставили в Израиле, так как в Грузии эта болезнь практически не встречается. Заболевание подразумевает ослабление мышц. Давид не сдается перед недугом, он поставил себе цель-проплыть Тбилисское море, стать первым паралимпийцем, совершившим такое.