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Как грузин море переплыл
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Как грузин море переплыл 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Грузинский парапловец переплыл тбилисское море для того, чтобы сделать предложение своей девушке. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки любовной истории и нового рекорда
Давид Гиоргобиани столкнулся со своим недугом в 23 года. Выяснилось, что у него редкая генетическая болезнь Шарко-Мари-Тута. Этот диагноз ему поставили в Израиле, так как в Грузии эта болезнь практически не встречается. Заболевание подразумевает ослабление мышц. Давид не сдается перед недугом, он поставил себе цель-проплыть Тбилисское море, стать первым паралимпийцем, совершившим такое.
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