Католикос всех армян отправился с патриаршим визитом в Москву

ЕРЕВАН , 23 июл — РИА Новости . Католикос всех армян Гарегин II отправился с патриаршим визитом в Москву , сообщили в понедельник в пресс-службе духовного центра Армянской апостольской церкви — Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

"Гарегин II отправился вечером 22 июля с патриаршим визитом в Москву. В ходе двухдневного визита Его Святейшество встретится с благотворителями Первопрестольного Святого Эчмиадзина и обсудит программы, реализуемые при их содействии", — отмечается в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.