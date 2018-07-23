Любители сыра съехались в столицу Грузии на фестиваль

Фестиваль сыра в Тбилиси собрал многих любителей этого продукта. Помимо известных национальных сортов, там угощали и редкими сырами, приготовленными по старинным рецептам. Причем внешнему виду уделяли внимания не меньше, чем качеству. В этом убедилась корреспондент телеканала «МИР 24» Нана Лемонджава.

Вместе с сулугуни и имеретинским на фестивале представили десятки сортов с разными приправами, аджикой и красным вином. Главное условие для участия в фестивале заключалось в том, что продукция должна быть натуральной.

«На моем платье нарисованы буренки, красивые и добрые. Ведь без качественного молока не будет вкусного сыра. Порошок и наполнители никогда не были частью традиции грузинского сыроварения, от них нужно отказываться», — рассказала организатор фестиваля Анна Микадзе.

Гости фестиваля обращают внимание не только на вкус, но и на цвет, и даже форму. Был там козий сыр в виде цветов, а был и зефир с сухофруктами — ноу-хау от кахетинских сыроваров. Такую красоту гости, прежде чем съесть, фотографируют.

«Любую сырную доску можно сделать разнообразной, потому что очень много чего неожиданного здесь. Такие фестивали нужны, чтобы народ узнал о таких жемчужинах, которые до сих пор не были популярны. Восстановить древние сорта сыра — очень важно», — уверена гостья мероприятия Наталья Санадзе.

Подсчитано, что каждый житель Грузии в год съедает 10-15 килограммов сыра. Ведь этот продукт — еще и главный ингредиент любимого блюда хачапури.

Доказательством того, что на территории Грузии сыры делали с незапамятных времен, служит археологическая находка. Ученые обнаружили фрагменты глиняной посуды со следами сырной закваски, которой около восьми тысяч лет.

Сырные фестивали в Грузии очень популярны и проходят несколько раз в год. Следующий состоится в Батуми в начале августа. Организаторы обещают удивить гостей гигантскими хачапури по-аджарски и ароматным сулугуни.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ