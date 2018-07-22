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Религиозные праздники 23 июля
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Религиозные праздники 23 июля 

РИА Новости 4 часа назад
Положение честной ризы Иисуса Христа в Москве
О судьбе ризы и хитона Спасителя рассказывает Евангелие: «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, — да сбудется реченное в Писании: разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий» (Ин.19: 23-24).
Историю этих реликвий армянская, грузинская и сирийская традиции передают по-разному.
По преданию Грузинской православной церкви, раввин Элиоз привез хитон Господень из Иерусалима в Мцхету. Он и поныне там — замурованный в основании Мцхетского патриаршего собора Светицховели.
Риза Господня, вернее, одна из ее четырех частей, тоже оказалась в Грузии и до ХVII века хранилась в сокровищнице собора Светицховели. Потом персидский шах Аббас I, опустошивший Грузию, вывез ее вместе с другими трофеями и в 1625 году прислал в дар патриарху Филарету (1619-1633) и царю Михаилу Федоровичу. Впоследствии две части ее оказались в Петербурге — одна в соборе Зимнего дворца, другая в Петропавловском соборе; еще одна часть хранилась в Успенском соборе в Москве и малые частицы — в Киеве, в Софийском соборе, в Ипатьевском монастыре близ Костромы и в некоторых других древних храмах. В Москве ризу Господню раз в год во время богослужения торжественно выносили из алтаря и полагали на аналое для поклонения, а после литургии уносили обратно.
В 2002 году одна из частей ризы была найдена в Ярославском музее-заповеднике. В 2004 году ее передали в Свято-Введенский Толгский женский монастырь, а в 2007 году — в храм Христа Спасителя.
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