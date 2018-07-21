Жители Армении занялись переработкой пластика

Армения отказывается от пластика и полиэтилена. Эти материалы составляют пятую часть всех отходов в стране, и чиновники намерены постепенно ввести полный запрет на вредную упаковку. Некоторые жители уже сами взялись за переработку. На что годятся использованные пакеты, увидела корреспондент телеканала «МИР 24» Нона Оганесян.

«Вязание — йога для мозга» — с этим девизом жительница Еревана Нара Чиркинян вяжет сумки, пляжные коврики, подставки для посуды и чехлы для стиральных машин. И все это из полиэтилена.

«Смотришь телевизор, беседуешь с кем-то или вот иногда я в гости иду и там спрашиваю, у вас пакеты есть? Чтобы не сидеть без дела. Я не люблю, когда руки бездельничают, когда ничего не делают. Я говорю: есть пакеты? Дайте пакеты и ножницы, я буду готовить пряжу», — говорит она.

На одну пляжную сумку у Нары уходит примерно тридцать пакетов. Вязанием из полиэтилена она увлеклась, когда узнала, что в одной из стран отказались от использования пластика. Решила начать с себя.

«Свою лепту я вношу тем, что вяжу. Естественно, первоначальная идея была именно вязать, как-то об экологии не думалось, но потом, конечно, совсем другое восприятие этой работы у меня получилось», — рассказывает Нара.

Экологи утверждают, что проблема пластика скоро выйдет из-под контроля. О вреде этого материала говорят и в Министерстве охраны природы Армении.

«Мы инициируем процесс по запрету одноразового пластика. Пилотная программа стартует в одной отдельно взятой общине, затем выйдет на уровень области, и в определенный период Армения присоединится к странам, где будет запрещен одноразовый пластик», — рассказывает Эрик Григорян, министр охраны природы Армении.

Более 20% отходов в Армении — пластик. Именно поэтому проект так важен для республики. Что же касается финансирования, международные экологические организации выразили готовность взять расходы на себя.

Добавим, что в армянском городе Капан планируют открыть завод по переработке пластика. Его запуск намечен на октябрь.

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