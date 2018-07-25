Ещё
Глава правящей партии Грузии предостерег от втягивания страны в какую-либо провокацию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава правящей партии Грузии предостерег от втягивания страны в какую-либо провокацию 

ТАСС 25 июля 2018
Фото: ИА Regnum
ТБИЛИСИ, 2 июля. /ТАСС/. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили призвал политиков и общественность республики «быть осторожными и не позволить втянуть страну в какую-то провокацию».
"Мы должны быть очень осторожными и мобилизованными, чтобы не допустить втягивания Грузии в какую-то провокацию", — сказал он во вторник в интервью Общественному телевидению республики, отвечая на вопрос о роли страны в мировых политических процессах и степени ее защищенности от внешних опасностей.
Иванишвили также отметил, что «внимательно следит за глобальными политическими процессами, внимательно следил и за встречей президентов России и США». «Обстановка в мире в целом очень сложная, на фоне современных международных процессов Грузия должна быть очень осторожной, мы должны знать свое место, свои возможности и в условиях сложных глобальных процессов не ухудшить положение и позиции нашей страны», — отметил он.
ТАСС: последние новости
Следователи Армении обратились в суд для ареста генсека ОДКБ Хачатурова В Абхазии построили водозабор в рамках инвестпрограммы РФ Северная Осетия и КБР будут проводить перекрестные дни культуры республик с 2019 года
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась ситуация с ранением Захарченко86
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной984
Шутка Путина на БРИКС и другие события дня41
Трудовые книжки попадут под запрет138
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети493
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение