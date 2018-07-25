Глава правящей партии Грузии предостерег от втягивания страны в какую-либо провокацию 

ТБИЛИСИ, 2 июля. /ТАСС/. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили призвал политиков и общественность республики «быть осторожными и не позволить втянуть страну в какую-то провокацию».
"Мы должны быть очень осторожными и мобилизованными, чтобы не допустить втягивания Грузии в какую-то провокацию", — сказал он во вторник в интервью Общественному телевидению республики, отвечая на вопрос о роли страны в мировых политических процессах и степени ее защищенности от внешних опасностей.
Иванишвили также отметил, что «внимательно следит за глобальными политическими процессами, внимательно следил и за встречей президентов России и США». «Обстановка в мире в целом очень сложная, на фоне современных международных процессов Грузия должна быть очень осторожной, мы должны знать свое место, свои возможности и в условиях сложных глобальных процессов не ухудшить положение и позиции нашей страны», — отметил он.