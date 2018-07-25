Глава правящей партии Грузии предостерег от втягивания страны в какую-либо провокацию 

ТАСС: последние новости

Следователи Армении обратились в суд для ареста генсека ОДКБ Хачатурова

В Абхазии построили водозабор в рамках инвестпрограммы РФ

Северная Осетия и КБР будут проводить перекрестные дни культуры республик с 2019 года