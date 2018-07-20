Ещё
В инвалидной коляске по Тбилиси: как люди с ОВЗ передвигаются по городу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В инвалидной коляске по Тбилиси: как люди с ОВЗ передвигаются по городу 

Sputnik Грузия 50 минут назад
Фото: Sputnik Грузия
Жительница Тбилиси с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) Кети Джиоева рассказала Sputnik о сложностях передвижения по городу на инвалидной коляске
Sputnik Грузия: последние новости
Как в Грузии крестят младенцев – видео, которое не оставит равнодушным Сакварелидзе: новый главный прокурор Грузии не будет политически нейтральным Спецназ МВД Грузии против наркоторговцев: кадры спецоперации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян157
«Газпрому» перекрывают трубу491
К чему приводит «вражда» с РФ и другие события дня52
Караченцова попросили забрать жену из психушки63
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста1415
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение