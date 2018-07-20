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Авиакомпания Azal подписала соглашение с французской Thales
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Авиакомпания Azal подписала соглашение с французской Thales 

News.ru 1 час назад
Азербайджанские авиалинии (Azal) и французская компания Thales подписали пять соглашений о сотрудничестве в области авиации. Подписание состоялось по итогам переговоров президентов Азербайджана Ильхама Алиева и его французского коллеги Эммануэля Макрона.
В частности, стороны подписали договор о создании радиолокационной системы для Бакинского аэропорта имени Гейдара Алиева, также об обеспечении кибербезопасности в управлении воздушной навигации.
Кроме того, компания «Азеркосмос» и Национальный центр космических исследований Франции подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в космической сфере. Всего стоимость контрактов, подписанных между азербайджанскими и французскими компаниями, оценивается в $2 млрд, сообщается на сайте главы азербайджанского главы государства.
Ранее News.ru сообщал, что Азербайджан планирует приобрести новые высокоорбитальные спутники и спутниковые технологии у Airbus Group.
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