Глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии подал в отставку

"Премьер Грузии Мамука Бахтадзе удовлетворил прошение Г. Мгебришвили и освободил его от занимаемой должности. На этом этапе Службой по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии временно будет руководить Шалва Хуцишвили ", — говорится в сообщении.

Г. Мгебришвили возглавил Службу 13 ноября прошлого года. До того, с августа 2015 года по ноябрь 2017 года, он был министром внутренних дел Грузии. —0—