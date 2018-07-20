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Глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии подал в отставку
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Глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии подал в отставку 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Тбилиси, 20 июля /Синьхуа/ — Глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии Георгий Мгебришвили сегодня подал в отставку.
"Премьер Грузии Мамука Бахтадзе удовлетворил прошение Г. Мгебришвили и освободил его от занимаемой должности. На этом этапе Службой по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии временно будет руководить Шалва Хуцишвили", — говорится в сообщении.
Г. Мгебришвили возглавил Службу 13 ноября прошлого года. До того, с августа 2015 года по ноябрь 2017 года, он был министром внутренних дел Грузии. —0—
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