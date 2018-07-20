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Макрон сообщил, что будет содействовать урегулированию в Нагорном Карабахе
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Макрон сообщил, что будет содействовать урегулированию в Нагорном Карабахе 

ТАСС 58 минут назад
ПАРИЖ, 20 июля. /ТАСС/. Франция продолжит содействовать урегулированию нагорно-карабахского конфликта в интересах народов региона. Об этом говорится в распространенном в пятницу коммюнике Елисейского дворца по итогам встречи президента Франции Эмманюэля Макрона с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Париже.
"Президент Франции подчеркнул, что он продолжит работать в поисках решения на основе переговоров, которое является единственным вариантом для того, чтобы положить конец этому конфликту на долгосрочной основе и в интересах всех народов региона", — говорится в заявлении администрации главы Французской Республики.
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