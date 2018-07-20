Макрон сообщил, что будет содействовать урегулированию в Нагорном Карабахе

ПАРИЖ, 20 июля. / ТАСС /. Франция продолжит содействовать урегулированию нагорно-карабахского конфликта в интересах народов региона. Об этом говорится в распространенном в пятницу коммюнике Елисейского дворца по итогам встречи президента Франции Эмманюэля Макрона с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Париже.

"Президент Франции подчеркнул, что он продолжит работать в поисках решения на основе переговоров, которое является единственным вариантом для того, чтобы положить конец этому конфликту на долгосрочной основе и в интересах всех народов региона", — говорится в заявлении администрации главы Французской Республики.