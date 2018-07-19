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Калейдоскоп событий: мировые новости в фотографиях
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Калейдоскоп событий: мировые новости в фотографиях 

Sputnik Грузия 3 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Лучшие фотографии международных агентств за минувшую неделю представляет читателям Sputnik Грузия. Смотрите в фотоленте впечатляющие снимки из разных стран мира, отражающие самые разные события
Sputnik Грузия: последние новости
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