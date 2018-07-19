На два стула одним задом, или Брюссельский облом Пашиняна

Брюссельский облом

У «дружественной» Российской Федерации страны Украины нарождается сестра-близнец — Армения , с тем же набором «положительных» качеств. Это тем более печально, что еще совсем недавно Ереван был очень лоялен по отношению к Москве . По крайней мере, значительно больше, чем остальные независимые кавказские республики. Теперь же о дальнейших перспективах двустороннего взаимодействия приходится крепко задуматься. И раздумья эти ничего хорошего не сулят.

К таким печальным выводам подталкивают действия новоявленного лидера Армении Никола Пашиняна, словно под копирку повторяющего шаги украинского президента Петра Порошенко . А с последним, как известно, дружба у нас что-то не сложилась.

Одним задом на два стула

Больше всего в действиях свежего армянского лидера настораживает нарочитый разворот внешней политики вверенного ему государства в сторону Запада. Причем, судя по всему, он хочет не просто стать там своим в политической тусовке, но и каким-то образом интегрировать страну в явно враждебный по отношению к России блок НАТО . Либо, демонстрируя свои связи с военной махиной «свободного мира», пытаться выжать из Москвы особые условия дальнейшего сотрудничества. Как бы там ни было, но Пашинян оказался единственным главой страны-члена ОДКБ, присутствовавшем на саммите альянса, проходившем в Брюсселе с 11 по 13 июля.

Российской аудитории визит преподносился как всего-навсего деловая поездка. Дескать, премьер-министр молодой, еще не знает никого в мировом политическом истеблишменте, а тут практически все лидеры Запада вместе собрались — можно знакомиться, раздавать визитки. Может, оно и так. Однако есть два «но».

«Но» первое: что же это за военный альянс такой, на заседания которого может проникнуть любой желающий, пусть и глава государства, и заниматься там своей деятельностью, никак не связанной с деятельностью НАТО? «Но» второе — кадровая политика Пашиняна.

Потому что то ли случайно, то ли намеренно, но свой кабинет Никол сформировал практически из сплошных русофобов. В их числе — учившийся в США заместитель министра диаспоры Армении Бабкен Тер-Григорян, выступавший в качестве координатора программ «Фонда Сороса». Но это еще полбеды. Во время так называемого «шашлычного майдана», который и привел Пашиняна к власти (и проходил он, кстати, под лозунгами идентичными украинским 2013-2014 годов), Тер-Григорян засветился с плакатом, прямо оскорблявшим российского президента. А новый министр труда Армении Мане Тандилян активно агитирует за выход страны из Евразийского экономического союза . А министр культуры — Лилит Макунц — с 2016 года трудится в американском Корпусе мира, который, как известно, связан с ЦРУ

Получается, что из тех, кто сейчас возглавляет Армению, единственным человеком, декларирующим необходимость долгосрочных и прочных связей с Россией, остался лишь сам Пашинян, для которого такая позиция просто не может не быть неудобной. Зато любые недружественные по отношению к РФ шаги можно сваливать на свое окружение. В конце концов, Армения — демократическая страна, никто же не сомневается? А значит, и премьер-министр не все решает. При этом для того, чтобы недружественных шагов не было, России нужно договариваться с единственным «голубем мира» — Пашиняном, который сможет утихомирить ярых «западников» в ближайшем окружении. Небесплатно, конечно. С достаточно большой долей вероятности можно предполагать, что действия нового армянского лидера базируются именно на такой логике — то есть на банальном шантаже. Иначе как еще воспринимать брюссельский визит?

«Ручечник»

В данном случае «поручкаться» — ключевое слово, так как в качестве отчета о поездке армянские СМИ демонстрировали именно многочисленные фото рукопожатий Пашиняна со всеми вышеперечисленными должностными лицами (что является стандартной протокольной практикой для такого рода мероприятий). Правда, тот факт, что за пожиманием рук не следовало никаких полноценных встреч или переговоров, при этом слегка замалчивался.

Кстати, как сообщили некоторые СМИ, чтобы оставить в своем активе фото с Трампом, Николу пришлось вначале поджидать президента США с супругой у основного входа, а когда Дональд с Меланией вышли из запасного — показать хорошие спринтерские навыки, догнать американского президента и протягивать ему руку на ходу. Трамп, будучи воспитанным человеком, естественно, ее пожал. В армянских медиа этот жест преподнесли как дипломатический прорыв. По аналогичной схеме Пашинян действовал и с другими лидерами Запада. Как результат — целый фотоальбом рукопожатий.

Ловкость рук и никакого мошенничества! Надо сказать, что прием был отработан хорошо, хоть и не является ноу-хау армянского лидера, потому что до него этим методом активно пользовался президент Украины Петр Порошенко.

Подайте на демократию

Справедливости ради следует заметить, что некоторая дипломатическая составляющая визита все-таки имела место быть. Например, Никол Пашинян дал интервью телеканалу Euronews, в котором посоветовал НАТО направить Азербайджану «сильный месседж», а если Баку постарается вернуть земли Нагорного Карабаха, то это должно трактоваться как угроза всей мировой демократии. Естественно, такая позиция вызвала настороженное удивление у североатлантических партнеров, так как на Западе неоднократно заявляли о признании территориальной целостности Азербайджана и нежелании участвовать в сомнительных авантюрах, связанных с данным вопросом.

Правда, «дипломатия» Пашиняна несколько поблекла после того, как глава армянского кабинета начал просить деньги. На «демократизацию», естественно. К сожалению, сей скорбный труд в Брюсселе оценили всего в 10 миллионов евро в год, на которые, естественно, не разгуляешься. Более того, посол Евросоюза в Армении Петр Свитальский не преминул уточнить, что Евросоюз и так является главным спонсор Армении, а программа поддержки кавказской республики была принята еще при прежнем армянском режиме. Кроме того, с точки зрения дипломата, не очень понятна мотивировка Пашиняна, ведь де-юре политика Армении по отношению к ЕС не меняется. «Неизменная политика Армении по отношению к ЕС должна привести к изменению политики Евросоюза по отношению к Армении?» — удивился Свитальский.

А это означает, что дополнительных денег не будет. Как ни прискорбно. Поэтому сложившая ситуация влечет за собой сразу несколько вариантов решения проблемы наполнения прохудившегося армянского бюджета: попробовать продать страну в качестве базы НАТО на Южном Кавказе; получить деньги из России, шантажируя ее усилением связей с Западом; постараться усилить суверенную экономику Армении. Интересно, какой из вариантов выберет Пашинян?