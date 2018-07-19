В отпуск из Хабаровска — по осколкам СССР

Хабаровский блогер о том, почему ездит на отдых в постсоветские республики:

Туркмении. Отпуск в республиках бывшего Советского Союза я провожу уже несколько лет подряд. Многие удивляются — зачем? Долгое время я предпочитал отдыхать, как и большинство хабаровчан, в Китае и странах Юго-Восточной Азии. Но азиатские страны очень похожи друг на друга. И, посмотрев Таиланд , примерно то же ты увидишь и во Вьетнаме , и в Камбодже . Страны же бывшего СССР удивительно разные. Они совершенно не похожи друг на друга. В моём активе уже большая часть постсоветских республик. Не был только в Прибалтике, Молдове , а также в Азербайджане

Что посмотреть

Первое, что удивляет — это доброжелательность к россиянам, с которой сталкиваешься в любой из постсоветских республик. Несмотря на всевозможные политические проблемы, я за всё время своих поездок с враждебностью ни разу не столкнулся.

Но сразу хочу предупредить, что условий для туризма в большинстве бывших советских стран до сих пор не создано. Исключением можно назвать только Грузию . Но она туристической стала только в последние годы, когда в эту отрасль были вложены огромные деньги. Большой прогресс за год-два сделал Узбекистан

Однако у каждой из республик есть своя изюминка для отдыха, для тех, кто хочет провести свой отпуск, узнавая что-то новое. Многие хабаровчане уже попробовали Грузию. Там есть условия и для любителей пляжного отдыха на побережье Чёрного моря. Там отстроены шикарные отели для тех, у кого есть деньги, есть семейные мини-гостиницы, которые по карману большинству дальневосточников.

Если же ты хочешь по-настоящему попасть в Советский Союз, почувствовать ностальгию, которая ещё сильно живёт в сердцах бывших граждан СССР, то нужно побывать в Белоруссии . Там сохранилось много хорошего, что было во времена развитого социализма: продукты по ГОСТу с тем же самым вкусом, правильность во всём. Ещё порекомендовал бы Алма-Ату — старую столицу Казахстана — настоящий советский город. И там же в Казахстане можно своими глазами увидеть, как в степи вырастает новый город-милионник. Я имею в виду новую столицу государства — Астану

Узбекистан интересен своей историей. Памятники истории и архитектуры там просто уникальные. Бухара сохранила свои средневековые улочки, а Самарканд поражает своими мавзолеями, мечетями. Киргизия привлекает недорогим отдыхом на озере Иссык-Куль с его целебной чуть солоноватой водой.

Дорого ли обойдётся поездка

Для дальневосточников поездка в республики бывшего СССР обойдётся несколько дороже отдыха в Китае или странах Юго-Восточной Азии. В ближайшие к нам государства мы добираемся в основном чартерами. В постсоветские республики лететь приходится регулярными, но не прямыми рейсами в основном через Москву . Прямая авиалиния связывает Хабаровск только с Ташкентом. В этом году долететь до Тбилиси , например, обходится не меньше 50 тысяч рублей на пассажира туда и обратно. Это только авиабилеты. Отели же в Грузии стоят от 1,5 тысяч в рублях за сутки. То есть, относительно недорого. 10 дней в этой республике обойдутся примерно в 70-75 тысяч рублей на человека с затратами на дорогу. Дешевле обойдутся страны Средней Азии. Там намного дешевле проживание, но пролёт туда из Москвы стоит дороже. Особенно это касается Таджикистана

Очень не рекомендую пользоваться услугами местных авиаперевозчиков. Они и хоть и дешевле, но я уже попадал в очень неприятную ситуацию. Свою поездку в столицу Таджикистана планировал из киргизского Бишкека , из Душанбе были куплены билеты обратно в Москву. Заранее, когда планировал всю поездку, за очень умеренную цену приобрёл билеты таджикской авиакомпании. Каков же был шок, когда дня за два до полёта мне пришла СМС, что рейс Бишкек — Душанбе отменён еще два месяца назад. Поезда не ходят, на такси через горы и границу никто не повезёт. Пришлось срочно покупать новый билет в другой авиакомпании, повезло, что места ещё в наличии были.

Нужно быть также готовым, что нигде кроме Грузии и Белоруссии не развит организованный туристический сервис. Агентст, которые могли бы помочь тебе с планированием поездки, как таковых нет. В Армении , Средней Азии туристов встречают частники. А таксистская братия во всем мире одинакова. И как бы ты не узнавал цены на их услуги на форумах в интернете, повезут они тебя за те деньги, какие захотят. В Бухару я летел с информацией, что от аэропорта до города поездка стоит не дороже 150 рублей, но пришлось заплатить все 500. Хотя изначально таксист сказал, заплатишь сколько не жалко. А уже по приезду к гостинице на предложенные мною 150 рублей он произнёс сакраментальную фразу, что за такие деньги даже осёл с места не тронется!

Важно знать нюансы

Конечно, нужно знать отношения, которые сложились между странами. Всем известно, что россиянам попасть на Украину крайне сложно. Хотя это ещё можно сделать через Одессу или Белоруссию.

Я посетил Армению и теперь с этим штампом в загранпаспорте я не могу попасть в Азербайджан. Сказывается конфликт в Нагорном Карабахе. Если бы я сперва посетил Азербайджан, то мне, наверняка, отказали бы в доступе Армению.

Тем же, кто при посещении Армении умудрился заехать в непризнанную республику Нагорный Карабах, путь в Баку закрыт навсегда. Даже если отметок о посещении этой территории в вашем паспорте нет, но азербайджанские пограничники внимательно изучают соцсети пассажира, желающего попасть в эту республику, и при малейшем подозрении просто отказывают во въезде.

В Таджикистане нужно быть готовым, что миграционные правила очень странные. При въезде в эту страну никто не предупреждает, что иностранец обязан зарегистрироваться, если срок пребывания превысит три дня. Я был уже в аэропорту, стоял в очереди на вылет, и положенный срок истёк буквально пару часов назад. Только служащий это заметил, начал грозить отправкой в полицию, штрафом и депортацией за свой счёт. В конце концов вопрос решили за 10 тысяч рублей.

В других республиках подобных эксцессов у меня не случалось. Также не было проблем с въездом. Даже в Грузию, с которой у России до сих пор после событий 2008 года в Южной Осетии нет дипломатических отношений, попасть невероятно легко. От россиян не требуется никаких виз, только загранпаспорт.

Единственная республика, куда фактически закрыт въезд иностранцам — это Туркменистан. Получить визу туда практически нереально. Моя хорошая знакомая, которая в одном из хабаровских вузов занимается приглашением студентов из-за рубежа, с большим трудом попала в Ашхабад даже в составе официальной делегации. Причём поселили их в гостинице далеко за городом, под присмотром людей в штатском. Самостоятельные поездки в город на такси запрещены. По сути, в Туркмении она видел только отель и совещания в вузах и министерствах. На постсоветском пространстве Туркменистан — это своего рода аналог Северной Кореи

Русский язык помнят до сих пор Не смотря на все эти нюансы, я считаю, что поездить по бывшим советским республикам стоит. Это ведь часть нашей общей истории. И, посещая эти страны, ты видишь, как по-разному пошло развитие. Большой плюс увидеть это своими глазами, а не в рассказах СМИ.

Важно, что до сих пор во всех постсоветских республиках помнят русский язык. Ты там не ощущаешь себя иностранцем. А когда говоришь, что ты прилетел с Дальнего Востока России, из Хабаровска, тебя просто готовы на руках носить. Особенно в Грузии. Там находится очень много людей, которые когда-то жили, служили или даже сидели в наших краях, или возили к нам фрукты.

Конечно, молодое поколение постепенно забывает русский язык. В той же Грузии во время правления Саакашвили из школьной программы его убрали из списка обязательных экзаменов в школе, зато ввели английский. Однако сейчас русскому вновь вернули этот статус, и теперь грузинские выпускники сдают обязательно и наш язык и английский.