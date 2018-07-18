В Армении построят крупную солнечную электростанцию

Ереван , 18 июля / Синьхуа / -— В среду в Ереване министр энергетики и природных ресурсов Армении Артур Григорян и директор испанской компнии Fotowatio Renewable Ventures B. V Николо Фаскуэль подписали соглашение о проектировании, финансировании, строительстве, владении и эксплуатации солнечной электростанции «Масрик-1» в Армении. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики и природных ресурсов.

Солнечная электростанция «Масрик-1» ежегодно обеспечит электроэнергией более 21 400 домашних хозяйств и снизит ежегодное загрязнение окружающей среды на 54 тыс. тонн углекислого газа. «Масрик-1» станет крупной солнечной станцией в регионе.

Строительство станции начнется в начале 2019 года, сдача в эксплуатацию намечена к концу 2020 года. Мощность станции позволит ежегодно производить до 120 млн кВт.ч электроэнергии. Ожидаемая сумма инвестиций составляет около 50 млн долларов. —0—