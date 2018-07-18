Ещё
В Армении построят крупную солнечную электростанцию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Армении построят крупную солнечную электростанцию 

ИА Синьхуа 32 минуты назад
Ереван, 18 июля /Синьхуа/ -— В среду в Ереване министр энергетики и природных ресурсов Армении Артур Григорян и директор испанской компнии Fotowatio Renewable Ventures B. V Николо Фаскуэль подписали соглашение о проектировании, финансировании, строительстве, владении и эксплуатации солнечной электростанции «Масрик-1» в Армении. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики и природных ресурсов.
Солнечная электростанция «Масрик-1» ежегодно обеспечит электроэнергией более 21 400 домашних хозяйств и снизит ежегодное загрязнение окружающей среды на 54 тыс. тонн углекислого газа. «Масрик-1» станет крупной солнечной станцией в регионе.
Строительство станции начнется в начале 2019 года, сдача в эксплуатацию намечена к концу 2020 года. Мощность станции позволит ежегодно производить до 120 млн кВт.ч электроэнергии. Ожидаемая сумма инвестиций составляет около 50 млн долларов. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Кандидатом на пост Главного прокурора Грузии назван Ш.Тадумадзе Парламент Грузии выразил доверие обновленному правительству и премьер-министру Грузии Парламент Грузии утвердил Ш.Тадумадзе на посту Главного прокурора
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Азовское море предложили заминировать201
Претензии к самолету Путина и другие события дня7
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры260
В США подготовили санкции из-за «Северного потока-2»63
Российский олигарх чудом сбежал от британских спецслужб61
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение