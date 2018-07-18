Азербайджан и Италия подписали ряд соглашений о сотрудничестве

Азербайджан и Италия подписали ряд соглашений о сотрудничестве в сферах транспорта, сельского хозяйства и образования, сообщает РИА «Новости»

Церемония подписания документов состоялась в среду, 18 июля, в Баку при участии лидеров Азербайджана Ильхама Алиева и Италии Серджио Матарелла.

Президенты подписали меморандум о взаимопонимании между железными дорогами двух стран, меморандум о взаимопонимании между Азербайджанским университетом архитектуры и строительства и Миланским политехническим университетом Италии, намерения о техническом сотрудничестве в сфере ветеринарии, совместную декларацию о сотрудничестве в сфере высшего образования между министерствами Азербайджана и Италии.

Напомним, накануне итальянский президент прибыл в Баку с официальным визитом.

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