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Азербайджан и Италия подписали ряд соглашений о сотрудничестве
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Азербайджан и Италия подписали ряд соглашений о сотрудничестве 

Мир24 3 часа назад
Азербайджан и Италия подписали ряд соглашений о сотрудничестве в сферах транспорта, сельского хозяйства и образования, сообщает РИА «Новости».
Церемония подписания документов состоялась в среду, 18 июля, в Баку при участии лидеров Азербайджана Ильхама Алиева и Италии Серджио Матарелла.
Президенты подписали меморандум о взаимопонимании между железными дорогами двух стран, меморандум о взаимопонимании между Азербайджанским университетом архитектуры и строительства и Миланским политехническим университетом Италии, намерения о техническом сотрудничестве в сфере ветеринарии, совместную декларацию о сотрудничестве в сфере высшего образования между министерствами Азербайджана и Италии.
Напомним, накануне итальянский президент прибыл в Баку с официальным визитом.
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