Спецназ МВД Грузии против наркоторговцев: кадры спецоперации

В пригороде Тбилиси при поддержке подразделения спецназначения МВД Грузии была проведена операция по задержанию группы наркоторговцев. Смотрите на видео кадры спецоперации

На кадрах оперативной съемки МВД Грузии вначале показано, как агенты под прикрытием приобретали у наркоторговцев различные вещества. Затем была проведена спецоперация по задержанию лиц, уличенных в торговле наркотиками. Спецоперация была проведена в поселке Поничала (пригород Тбилиси) и селе Караджала (Телавский муниципалитет).