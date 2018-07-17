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Католикос всех армян лишил сана протествовавшего против него иеромонаха
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Католикос всех армян лишил сана протествовавшего против него иеромонаха 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 17 июл — РИА Новости. Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II лишил духовного сана иеромонаха Корюна Аракеляна, сообщили во вторник в пресс-канцелярии духовного центра Армянской апостольской церкви — первопрестольного святого Эчмиадзина.
Иеромонах Корюн участвовал в акциях, в ходе которых митингующие требовали добровольного отказа от сана Верховного патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II. В конце июня иеромонаха отстранили от обязанностей настоятеля церкви святой Гаяне. Немногочисленные митинги и шествия в рамках инициативы «Новая Армения, новый патриарх» начались после смены светской власти в Армении и назначения премьер-министром лидера оппозиции Никола Пашиняна.
"Патриаршим распоряжением католикоса всех армян Гарегина II иеромонах Корюн Аракелян лишен духовного сана за неподобающее церковнослужителю поведение и антиканоническую деятельность", — говорится в сообщении.
По информации канцелярии, такое решение принято с учетом заключения, вынесенного дисциплинарной комиссией Св. Эчмиадзина, а также игнорирования иеромонахом призыва к раскаянию и покаянию. «Низложенный церковнослужитель отныне стал мирянином и будет носить светское имя Армен Аракелян», — сказано в сообщении.
Шестого июля конгрегаты Св. Эчмиадзина призвали католикоса привлечь к ответственности иеромонаха Корюна, а 10 июля Верховный духовный совет Армянской апостольской церкви по призыву Гарегина II предоставил недельный срок участникам акции «для прекращения антиканонической деятельности и возвращения путем раскаяния и покаяния в заботливое лоно Святого Эчмиадзина».
Четырнадцатого июля руководитель пресс-канцелярии Св. Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян сообщил, что во время паломничества католикоса в монастырь Гндеванк Вайоцдзорской епархии его противники перекрыли дорогу и окружили машину патриарха, а ему самому грозит опасность. Полиция приложила усилия для разблокирования дороги. Позже Гарегину II удалось выехать в Эчмиадзин.
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