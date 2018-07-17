Сельскохозяйственные угодья Армении

Натуральные молочные продукты и качественные фрукты и овощи — всегда в цене. Однако делать свое производство не всегда позволяют финансы и силы. Образцово-показательных животноводческих ферм в Армении единицы — занятие весьма трудоемкое, нужно соблюсти слишком много условий, чтобы коровы давали максимальный надой, и деньги, потраченные на корм, окупались. Интенсивное садоводство — дело менее затратное и гарантированно приносит доход. Но и оно имеет свои сложности. Предприниматели из Армении поделились историями создания своего бизнеса и рассказали о проблемах, с которыми могут столкнуться начинающие. Смотрите прямо сейчас!

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