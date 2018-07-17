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Премьер Киргизии высоко оценил опыт Грузии в реформировании фискальных служб
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Премьер Киргизии высоко оценил опыт Грузии в реформировании фискальных служб 

Прайм 1 час назад
БИШКЕК, 17 июл /ПРАЙМ/. Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев высоко оценил опыт Грузии в реформировании налоговой и таможенной систем и договорился с правительством республики о проведении детальных межведомственных консультаций в ближайшее время, сообщает во вторник пресс-служба киргизского кабмина.
Абылгазиев находится в Тбилиси в рамках участия в саммите международной инициативы партнерства «Открытое правительство». В рамках визита он провел встречи и переговоры в правительстве Грузии, где ознакомился с опытом грузинских преобразований в экономике.
"Грузинский опыт по реформированию налоговой и таможенной систем актуален для Кыргызской Республики. Важно, что мы договорились о проведении детальных межведомственных консультаций в ближайшее время", — приводит пресс-служба слова киргизского премьера со встречи с министром финансов Грузии Иване Мачавариани.
Во время переговоров Мачавариани отметил, что налоговые инициативы грузинского кабмина предусматривают установление существенных льгот для предпринимателей. «Благодаря проведенным реформам удалость добиться прозрачности в деятельности таможенных органов, что позволило повысить транзитную привлекательность страны и увеличить объем таможенных поступлений. Одной из особенностей проведенной реформы является сокращение количества документов для экспортных и импортных операций до двух, а также объединение на таможенных постах паспортного, таможенного, фитосанитарного, санитарного и ветеринарного контролей», — цитирует Мачавариани пресс-служба.
Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Екатерина Микабадзе отметила, что важной составляющей экономики страны является туризм. «На позитивный инвестиционный и туристический имидж Грузии оказывают влияние хорошие позиции страны в авторитетных международных рейтингах», — приводятся в сообщении ее слова. По данным замминистра, доходы от отрасли в прошлом году составили порядка $2,7 млрд
Микабадзе также поделилась опытом пенсионной реформы. «В ближайшее время планируется задействовать новую пенсионную систему, предусматривающую накопление денег на пенсию с части заработной платы», — сообщила она. По ее словам, каждому жителю Грузии будет открыт пенсионный счет, на который от фиксированной ежемесячной зарплаты будет начисляться средства от государства, самого работника и его работодателя. Реформа не подразумевает отмены стандартной фиксированной государственной пенсии, а также изменения пенсионного возраста граждан.
По итогам переговоров Абылгазиев поручил руководителям соответствующих государственных органов страны «взять на особый контроль вопрос подготовки и организации межведомственных консультаций» с Грузией, отметили в пресс-службе.
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