Девдариани о грузино-итальянских отношениях

Грузия. «То, что мы стремимся в Евросоюз и это, в общем-то, в долгосрочной перспективе нам не светит, не значит, что не нужно развивать отношения со странами-членами Европейского Союза. У каждой из этих стран есть свои притягательные моменты, где можно, например, поспособствовать молодежи получить образование или заниматься культурным моментом, как с Италией », — сказала Девдариани в интервью Sputnik

В понедельник в Тбилиси с первым в истории двухдневным государственным визитом прибыл президент Италии Серджо Маттарелла

В первый день Маттарелла проведет переговоры со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили как наедине, так и в расширенном формате. После этого главы государств подпишут ряд документов и сделают заявления для СМИ.

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Глава Италии посетит и Тбилисский государственный университет, где будет присутствовать на выставке грузино-итальянской исторической дружбы.