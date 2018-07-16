Девдариани о грузино-итальянских отношениях 

«То, что мы стремимся в Евросоюз и это, в общем-то, в долгосрочной перспективе нам не светит, не значит, что не нужно развивать отношения со странами-членами Европейского Союза. У каждой из этих стран есть свои притягательные моменты, где можно, например, поспособствовать молодежи получить образование или заниматься культурным моментом, как с Италией», — сказала Девдариани в интервью Sputnik Грузия.
В понедельник в Тбилиси с первым в истории двухдневным государственным визитом прибыл президент Италии Серджо Маттарелла.
В первый день Маттарелла проведет переговоры со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили как наедине, так и в расширенном формате. После этого главы государств подпишут ряд документов и сделают заявления для СМИ.
На второй день Маттарелла встретится с главой парламента Грузии Ираклием Кобахидзе, Католикосом-Патриархом Илией Вторым, а также премьер-министром Мамукой Бахтадзе.
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Глава Италии посетит и Тбилисский государственный университет, где будет присутствовать на выставке грузино-итальянской исторической дружбы.
Грузия и Италия установили дипломатические отношения 11 мая 1992 года. В 1994 году в Италии было открыто посольство Грузии, а уже через шесть лет Рим открыл свое представительство в Тбилиси. Между странами оформлено 18 соглашений, которые охватывают сотрудничество в таких сферах, как оборона, экономика, транспорт, культура, образование и прочее.