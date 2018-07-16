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Сакварелидзе: новый главный прокурор Грузии не будет политически нейтральным
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Сакварелидзе: новый главный прокурор Грузии не будет политически нейтральным 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
«То, что главный прокурор является представителем определенной политической силы и фактически назначается этой силой, уже означает, что в политическом плане он и так не будет нейтральным… В большинстве случаев Генеральный прокурор является представителем той или иной политической силы, но это не мешает ему быть хорошим Генеральным прокурором», — сказал Сакварелидзе в интервью Sputnik Грузия.
Тадумадзе на прошлой неделе избрал прокурорский совет, который направил его кандидатуру правительству, а Кабмин, в свою очередь, парламенту.
Помимо Тадумадзе за кресло Главного прокурора боролись экс-депутат парламента Грузии, адвокат Шалва Шавгулидзе и профессор права Тбилисского госуниверситета Нино Гогниашвили, однако в день голосования Шавгулидзе снял свою кандидатуру в знак протеста.
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Должность главного прокурора Грузии стала вакантной после того, как 31 мая под давлением протестующих подал в отставку Ираклий Шотадзе. Волна протеста началась в Тбилиси сразу после оглашения приговора по громкому делу об убийстве двух 16-летних школьников — Левана Дадунашвили и Давида Саралидзе. Согласно решению суда, убийца Саралидзе все еще на свободе.
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