Сакварелидзе: новый главный прокурор Грузии не будет политически нейтральным

Грузия. «То, что главный прокурор является представителем определенной политической силы и фактически назначается этой силой, уже означает, что в политическом плане он и так не будет нейтральным… В большинстве случаев Генеральный прокурор является представителем той или иной политической силы, но это не мешает ему быть хорошим Генеральным прокурором», — сказал Сакварелидзе в интервью Sputnik

Тадумадзе на прошлой неделе избрал прокурорский совет, который направил его кандидатуру правительству, а Кабмин, в свою очередь, парламенту.

Помимо Тадумадзе за кресло Главного прокурора боролись экс-депутат парламента Грузии, адвокат Шалва Шавгулидзе и профессор права Тбилисского госуниверситета Нино Гогниашвили, однако в день голосования Шавгулидзе снял свою кандидатуру в знак протеста.

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