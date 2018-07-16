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Парламент Грузии утвердил Ш. Тадумадзе на посту Главного прокурора
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Парламент Грузии утвердил Ш. Тадумадзе на посту Главного прокурора 

ИА Синьхуа 50 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
Тбилиси, 16 июля /Синьхуа/ — Парламент Грузии в ходе сегодняшней внеочередной сессии утвердил Шалву Тадумадзе на посту Главного прокурора. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Кандидатом на пост Главного прокурора Грузии назван Ш.Тадумадзе Премьер-министр Грузии представил обновленный состав кабинета министров Республика Корея упрощает визовой режим для граждан Грузии
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