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Танцоры в грузинских костюмах показали, как переходить «зебру» в Тбилиси
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Танцоры в грузинских костюмах показали, как переходить «зебру» в Тбилиси 

Sputnik Грузия 3 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Жители и гости столицы Грузии стали свидетелями необычного перформанса, который состоялся в центре города на пешеходной «зебре». Смотрите на видео Sputnik Грузия, как танцоры в грузинских национальных костюмах развлекали прохожих
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