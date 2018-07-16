В городе Гюмри состоялось выступление концертной группы Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова

Все мероприятия проходят для военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации , а также местных жителей.

13 июля в г. Гюмри состоялось выступление концертной группы Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. Концертная бригада посетила Гюмрийский гарнизон, 102 военную базу Южного военного округа, в Республике Армения , воинские части Вооруженных Сил Республики Армения.

Далее с 16 июля запланировано проведение концертов в г. Ереван . Все мероприятия проходят для военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, а также местных жителей.

Ансамбль исполнил как самые известные песни, так и новые. Публике представили программу Ансамбля им. Александрова, включающую военные, патриотические и народные песни и пляски. В нее вошли следующие произведения: «Казаки в Берлине», «Пора в путь дорогу», «Камаринская», «Смуглянка», «Свадьба в Малиновке», «Вечер на рейде» и т.д.

С особым удовольствием публика приветствовала произведения «Армения, моя» и «Узундара». В течение всего концерта зрители вместе с артистами исполняли любимые песни, часто приветствуя стоя.