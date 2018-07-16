Суровое очарование советских автобусных остановок глазами канадского фотографа

После успешного выхода первой книги, которая помимо любви поклонников завоевала и благосклонность критиков, канадский фотограф Кристофер Хервиг (Christopher Herwig) вновь вернулся на территории стран, некогда входивших в СССР, в поисках фантастических дизайнов автобусных остановок. Во второй части фотоальбома, помимо далеких уголков Грузии Украины , фотограф нацелил объектив и на саму Россию . Хервиг проехал 15 тысяч километров от берега к берегу по крупнейшей стране в мире в поисках фантастических архитектурных сооружений.

В предисловии книги известный критик в области архитектуры и культуры Оуэн Хатерли (Owen Hatherley) объясняет, что политика государства, которая позволяла этим «маленьким архитектурным формам расцветать», таким образом смогла отразить в них советские ценности, и, несмотря на время, индивидуальность каждой постройки и изменения в истории, эти аванпосты советской идеологии стоят до сих пор.

Источник: Design You Trust

Ростовановское, Россия.

Старый Оскол, Россия.

Саратак, Армения.

Шымкент, Казахстан.

Пицунда, Абхазия.

Чарын, Казахстан.

Эчмиадзин, Армения.