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Суровое очарование советских автобусных остановок глазами канадского фотографа
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Суровое очарование советских автобусных остановок глазами канадского фотографа 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
После успешного выхода первой книги, которая помимо любви поклонников завоевала и благосклонность критиков, канадский фотограф Кристофер Хервиг (Christopher Herwig) вновь вернулся на территории стран, некогда входивших в СССР, в поисках фантастических дизайнов автобусных остановок. Во второй части фотоальбома, помимо далеких уголков Грузии и Украины, фотограф нацелил объектив и на саму Россию. Хервиг проехал 15 тысяч километров от берега к берегу по крупнейшей стране в мире в поисках фантастических архитектурных сооружений.
В предисловии книги известный критик в области архитектуры и культуры Оуэн Хатерли (Owen Hatherley) объясняет, что политика государства, которая позволяла этим «маленьким архитектурным формам расцветать», таким образом смогла отразить в них советские ценности, и, несмотря на время, индивидуальность каждой постройки и изменения в истории, эти аванпосты советской идеологии стоят до сих пор.
Источник: Design You Trust
Ростовановское, Россия.
Старый Оскол, Россия.
Саранск, Россия.
Саратак, Армения.
Саратак, Армения.
Пицунда, Абхазия.
Тараз, Казахстан.
Ниитсику, Эстония.
Каракол, Киргизия.
Рокишкис, Литва.
Шымкент, Казахстан.
Пицунда, Абхазия.
Аральск, Казахстан.
Чарын, Казахстан.
Эчмиадзин, Армения.
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