Ещё
Орел или решка: грузинских полицейских отстранили от работы за бросание монетки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Орел или решка: грузинских полицейских отстранили от работы за бросание монетки 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Грузия. Двух грузинских полицейских отстранили от работы за бросание монетки. Как пишет Газета, мужчины таким способом решили определить, стоит ли арестовывать нарушительницу ПДД.
Стражи порядка остановили 24-летнюю мотоциклистку, которая двигалась со скоростью 130 км/ч по мокрой дороге. Девушка рассказала, что превысила скорость из-за того, что опаздывала на работу.
«Сообщается, что двое полицейских не смогли немедленно принять решение об аресте нарушительницы. Чтобы определиться, они решили подбросить монетку», — отмечает издание.
За это обоих полицейских отстранили от работы.
ИА «Сусанин»: последние новости
Ударом молнии в Ростовской области убило беременную женщину Судмедэксперт по делу «пьяного» мальчика из Балашихи предстанет перед судом Украина потеряла более 500 млн гривен после строительства Крымского моста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп назвал Россию противником52
Израиль сбил российский беспилотник373
Религиозных пассажиров сняли с рейса в Москву10
Горела как свечка. Стали известны детали трагедии Рубинчик8
Украинец умер после драки с россиянином в Турции204
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение