Орел или решка: грузинских полицейских отстранили от работы за бросание монетки

Грузия . Двух грузинских полицейских отстранили от работы за бросание монетки. Как пишет Газета, мужчины таким способом решили определить, стоит ли арестовывать нарушительницу ПДД.

Стражи порядка остановили 24-летнюю мотоциклистку, которая двигалась со скоростью 130 км/ч по мокрой дороге. Девушка рассказала, что превысила скорость из-за того, что опаздывала на работу.

«Сообщается, что двое полицейских не смогли немедленно принять решение об аресте нарушительницы. Чтобы определиться, они решили подбросить монетку», — отмечает издание.

За это обоих полицейских отстранили от работы.