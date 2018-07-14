Пастух с ружьем: вопросы, вызванные убийством в Грузии четы американцев

У меня до сих пор не укладывается в голове: как же так? Я когда-то в этот день родился и прожил, получается, почти вдвое больше него?! Хотя в качестве журналиста работал в «горячих» точках и часто сознательно шел на риск…

А его, можно сказать, застрелили «на голом месте». Непонятно, почему? За что? 19-летний пастух. Практически незнакомый. Из охотничьего ружья. Можно выдвинуть с десяток версий, но детали перечисляю, чтобы дать понять — это случай. Судьба. Рок.

Есть многочисленная категория людей, у которых пастухи ассоциируются с пасторалью. Собственно, Райан с семьей отправились в живописное ущелье Хада Душетского района, чтобы полюбоваться на одну из таких картин.

В миру это зовется «бытовухой» — из разряда наиболее, пожалуй, бессмысленных и жестоких преступлений, которые невозможно внятно объяснить и, что не менее важно, практически невозможно предотвратить. Правда, в данном случае «бытовуха» наложилась на несколько существенных факторов, выплеснувшись далеко за обычные бытовые рамки.

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Речь идет об американцах, получивших второе гражданство — грузинское. Я знаю несколько похожих случаев. Местные друзья и знакомые обычно искренне стараются их опекать, помогают освоиться. А тут не уберегли. И теперь воспринимают случившееся как личную вину. Причем, не только знакомые, но и значительная часть всего грузинского общества.

Настрой в обществе таков, что кое-кто — уж не знаю всерьез или символически — грозит даже судом Линча. Не случайно имя обвиняемого пока не афишируется.

А тем временем на предварительном судебном заседании сознавшийся было во всем пастух вдруг стал рассказывать о каких-то двух незнакомых иностранцах. Якобы это они совершили убийство, а ему пригрозили, чтобы молчал, обещая расправиться с близкими.

Не берусь подменять экспертов — следственные органы наверняка во всем разберутся — но, признаюсь, как-то не особо верится.

В целом же, реакция грузинского общества на трагедию, разыгравшуюся в ущелье Хада, показала, что мы, к счастью, не разучились сопереживать чужому горю. Социальные сети переполнены в эти дни болью за случившееся и выражением сочувствия.

Многие готовы обвинять полицию, хотя не поставишь же полицейских на всех горных тропах?! Другое дело, оружие. Владение им строго контролируется. Во всяком случае, должно находиться под контролем. Кто выдал парню разрешение на его ношение? Не надо объяснять мне про отары овец и волков! Волки волками, но сомневаюсь, чтобы закон разрешал без особой надобности повсюду таскать с собой ружье.

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Это не говоря уже о психической экспертизе. Об экзамене, который в Грузии граждане обязаны сдать на право владения пистолетами, ружьями и всем подобным.

Склонен предполагать — никаких экзаменов на ношение оружия обвиняемый не сдавал.

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