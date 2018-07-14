Житель Карабаха нашел ПТРК «Фагот» и сдал его в полицию

ЕРЕВАН , 14 июл — РИА Новости . Житель непризнанной Нагорно-Карабахской республики добровольно сдал в полицию Карабаха переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Фагот», сообщает сайт ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу. «Двадцатипятилетний житель села Шош Аскеранского района добровольно сдал в полицию противотанковый ракетный комплекс „Фагот“ без заводских номеров», — говорится в сообщении. Мужчина заявил, что нашел ПТРК в поселке Мехакаван Гадрутского района, проинформировали в ведомстве. Обстоятельства выясняются.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.