Кто и как помогал дудаевской Ичкерии

Чеченская Республика Ичкерия (ЧРИ), провозглашённая бывшим советским генералом Джохаром Дудаевым и его сторонниками в результате регионального государственного переворота в октябре 1991 года, не была официально признана ни одним государством.

Кто признал Ичкерию

Имели место только два акта признания республики со стороны лиц и организаций, не являвшихся субъектами международного права. Так, свергнутый в начале 1992 года и бежавший в Грозный первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия в марте 1992 года подписал указ о дипломатическом признании Чечни со стороны Грузии. Признанный всем международным сообществом законный президент Грузии Эдуард Шеварднадзе заявил, что Грузия к этому документу не имеет никакого отношения. Все последующие грузинские правители также не придали легальный статус представительству Ичкерии.

Кроме того, в январе 2000 года, во время Второй чеченской войны, президент Ичкерии Аслан Масхадов открыл официальное представительство ЧРИ в Исламском Эмирате Афганистан (ИЭА) — таком же самопровозглашённом государственном образовании, созданном исламистскими боевиками движения «Талибан» * на большей части территории Афганистана. ИЭА получил признание только со стороны нескольких мусульманских государств.

В отдельных странах, в частности в Украине , некоторые политики выступали за признание ЧРИ, но такие призывы остались без поддержки. Некоторые, согласно формулировкам Договора о мире и принципах взаимоотношений между РФ и ЧРИ, заключенного президентом РФ Б. Ельциным и президентом ЧРИ А. Масхадовым (уже после ликвидации Дудаева и подписания Хасавюртовских соглашений), расценивают данный документ как доказательство фактического признания Российской Федерацией независимости ЧРИ, так как в договоре республика выступает как субъект международного права. Но отношений на уровне послов между РФ Ельцина и ЧРИ Масхадова установлено не было.

Кто оказывал помощь

Иордании, Сирии, Египта, Судана, Однако неофициальная помощь Чечне оказывалась многими странами, с молчаливого согласия или даже негласного поощрения их правительств. В первую очередь — помощь военной силой. В рядах ичкерийской армии в кампанию 1994-1996 гг. воевали более тысячи иностранных наёмников. Самостоятельное подразделение численностью более 200 человек составили арабские боевики саудовца Хаттаба . Они были представителями разных государств — Саудовской Аравии Омана и других, но в основном, как и Хаттаб, изгоями общества в тех странах, где родились.

Наёмники из восточноевропейских стран (числом около 800 человек) были распределены по подразделениям ичкерийской армии. Среди них было немало военных из Прибалтийских государств (преимущественно из Эстонии ), но больше всего было боевиков украинской националистической организации УНА—УНСО (запрещена в РФ). Унсошники уже успели повоевать против Абхазии на стороне Грузии и в Приднестровье (что любопытно — на стороне ПМР против Кишинёва ). В 1993 году УНА—УНСО* установила контакт с властями ЧРИ. Её лидер Дмитро Корчинский прибыл в Грозный, где был принят вице-президентом непризнанной республики Зелимханом Яндарбиевым и заместителем начальника (с 1994 г. — начальник) главного штаба вооружённых сил ЧРИ Асланом Масхадовым. Состоялись переговоры о вербовке украинских добровольцев в ичкерийскую армию.

Для вербовки был создан центр «Евразия», на счёт которого переводились денежные средства из ЧРИ. Возглавил центр нынешний лидер УНА—УНСО* Ондрий Шкиль. После начала военных действий в конце 1994 года из Украины в Ичкерию был отправлен первый отряд наёмников под названием «Прометей». Впоследствии был организован ещё отряд «Викинг». Впрочем, их боевые качества в целом оценивались ичкерийским командованием невысоко. Но отдельные наёмники получали высокое признание. Так, Олександр Музычко был награждён ичкерийским орденом «Герой нации». [С-BLOCK]

Одновременно Дмитро Корчинский с соратниками развернули по Украине пропагандистскую кампанию солидарности с «борющимся народом Ичкерии» через сеть «комитетов в поддержку Чечни». В украинских городах открылись отделения информационного агентства ЧРИ «Чечен-пресс». Уже позднее, в промежутке между двумя чеченскими войнами, Дмитро Корчинский объявил о создании «Института Кавказа», целью которого было объявлено развёртывание мощного фронта против России в этом регионе.

Грузия, хотя официально не признала ЧРИ, оказывала негласную поддержку Дудаеву. Так, разбитые отряды дудаевских боевиков уходили в Панкисское ущелье на севере Грузии, чтобы отдохнуть, набраться сил и снова вторгнуться в Чечню. Все требования России к Грузии об интернировании боевиков ни к каким результатам не приводили. В Грузии же прошли подготовку наёмники украинского отряда «Прометей». [С-BLOCK]

Литва, В общем и целом, ЧРИ получила содействие от тех мусульманских стран, в которых силён ваххабизм, исповедовавшийся Дудаевым и его сподвижниками (в странах, где преобладают традиционные направления ислама, Ичкерия такой поддержки не получила), а также со стороны тех восточноевропейских государств, где сильны русофобские настроения. Список последних наглядно показывает тех, кто путем переименования улиц и площадей и установления мемориальных досок увековечил имя Дудаева после его гибели. Это: Украина, Польша Латвия , Эстония, Босния и Герцеговина Турция также попала в этот список — вероятно, сразу по двум мотивам.

*УНА-УНСО — (запрещенная организация в РФ)

* Талибан (запрещенная организация в РФ)