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День 14 июля в истории: День миротворца в Южной Осетии
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День 14 июля в истории: День миротворца в Южной Осетии 

Парламентская газета 1 час назад
Это большой праздник для республики.
В этот день, 14 июля, в 1992 году на основании Соглашения об основных принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта, которое было подписано главами России, Грузии, Северной и Южной Осетии 24 июня 1992 года, в зону грузино-осетинского конфликта вошли трёхсторонние миротворческие силы. Они явились буфером между противоборствующими сторонами.
Считается, что благодаря вводу миротворцев удалось остановить боевые действия, которые длились три года и унесли сотни жизней. Ведь миротворцы являются основным гарантом безопасности в зоне конфликта.
Что подтвердили и события августа 2008 года, когда грузинские войска атаковали республику и разрушили часть её столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Но это стоило жизней 64 российских военнослужащих, в том числе 15 миротворцев. В соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Соглашением о совместных усилиях в охране государственной границы от 30 апреля 2009 года в Южной Осетии сформированы четвёртая российская военная база и Пограничное управление ФСБ РФ, которые и продолжают дело миротворцев.
В честь же праздника в этот день проходят торжественные мероприятия. Среди них — парады военнослужащих, показательные выступления, торжественные собрания и концерты. Традиционно в Цхинвале торжества начинаются с возложения венков к месту гибели российских миротворцев в Верхнем городке в августе 2008 года. В населённых пунктах республики проводятся различные акции, целью которых является помощь семьям погибших югоосетинских миротворцев. В дань памяти о миротворцах их именем названа одна из центральных улиц Цхинвала.
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