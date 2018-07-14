В Грузии сразу три фуры рухнули в овраг

На западе Грузии за час три фуры рухнули в овраг, сообщает «МИР 24».

Все произошло на трассе Тбилиси Батуми . На скользкой от дождя дороге машины одна за другой слетели в кювет. Водители просто не справлялись с управлением. Виной тому, по словам очевидцев, была большая скорость, которую они не снижали, даже на опасном повороте. К счастью, никто не пострадал.

«Мы просто не успевали бежать на помощь водителям. Только пытались вытащить из оврага одну машину, рядом перевернулась вторая. Потом еще одна. Здесь нужны радары и видеокамеры», — говорит местный житель Ладо Барамидзе.

Камеры видеонаблюдения, установленные на дорогах, фиксируют нарушения. Однако водители-лихачи с транзитными номерами успевают покинуть страну еще до обработки записей.

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