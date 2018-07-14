Ещё
В Грузии сразу три фуры рухнули в овраг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия испытала гиперзвуковой «Кинжал»
Россия испытала гиперзвуковой «Кинжал»

В Грузии сразу три фуры рухнули в овраг 

Мир24 1 час назад
На западе Грузии за час три фуры рухнули в овраг, сообщает «МИР 24».
Все произошло на трассе Тбилиси — Батуми. На скользкой от дождя дороге машины одна за другой слетели в кювет. Водители просто не справлялись с управлением. Виной тому, по словам очевидцев, была большая скорость, которую они не снижали, даже на опасном повороте. К счастью, никто не пострадал.
«Мы просто не успевали бежать на помощь водителям. Только пытались вытащить из оврага одну машину, рядом перевернулась вторая. Потом еще одна. Здесь нужны радары и видеокамеры», — говорит местный житель Ладо Барамидзе.
Камеры видеонаблюдения, установленные на дорогах, фиксируют нарушения. Однако водители-лихачи с транзитными номерами успевают покинуть страну еще до обработки записей.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Грузинские пограничники получили доступ к базе розыска Интерпола В Армении отменили штрафы для 150 тысяч водителей Грузия начала поставки техоборудования для адронного коллайдера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стриженову матом гонят с Первого канала73
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны141
Порошенко выступил перед пустым залом на саммите НАТО120
Умер осужденный с Навальным Петр Офицеров54
Еще три региона поддержали пенсионную реформу233
Видео
00:27
В Таиланде 70 человек провалились под пол ресторана
Происшествия
01:28
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны
В мире Ближний Восток
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение