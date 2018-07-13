Россия предложила развернуть в Армении аналог «Платона»

МОСКВА , 13 июля. / ТАСС /. Минтранс РФ предложил Армении внедрить систему взимания платы за проезд большегрузов, аналогичную российской системе «Платон». Соответствующая инициатива, как сообщает ведомство, прозвучала на заседании российско-армянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"Российская сторона предложила армянской рассмотреть целесообразность внедрения системы взимания платы за пользование автомобильными дорогами в Армении, аналогичной российской системе «Платон», — говорится в сообщении.

Как отметили ТАСС в компании-операторе «РТ-Инвест транспортные системы», «Платон» обладает высокий экспортным потенциалом за счет технологических преимуществ, таких как безбарьерное движение, высокая масштабируемость, сбор цифровой информации о маршрутах с помощью точных данных спутниковой навигации. «Различные страны мира проявили заинтересованность в применении этой технологии. В случае запроса армянской стороны мы как компания-разработчик полного цикла создания системы готовы оказать техническую консультацию», — сказали в компании.

В прошлом году Армения уже высказывала заинтересованность во внедрении системы «Платон», однако грузоперевозчики выступили против инициативы, опасаясь повышения стоимости перевозок, а также отмечая сравнительно небольшую протяженность дорог в стране. Однако «Платон» может использоваться не только для взимания платы, но и для контроля за перемещением грузов со стороны заказчиков и отправителей, отмечали в компании.