Ещё
Россия предложила развернуть в Армении аналог «Платона»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия предложила развернуть в Армении аналог «Платона» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ предложил Армении внедрить систему взимания платы за проезд большегрузов, аналогичную российской системе «Платон». Соответствующая инициатива, как сообщает ведомство, прозвучала на заседании российско-армянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
"Российская сторона предложила армянской рассмотреть целесообразность внедрения системы взимания платы за пользование автомобильными дорогами в Армении, аналогичной российской системе «Платон», — говорится в сообщении.
Как отметили ТАСС в компании-операторе «РТ-Инвест транспортные системы», «Платон» обладает высокий экспортным потенциалом за счет технологических преимуществ, таких как безбарьерное движение, высокая масштабируемость, сбор цифровой информации о маршрутах с помощью точных данных спутниковой навигации. «Различные страны мира проявили заинтересованность в применении этой технологии. В случае запроса армянской стороны мы как компания-разработчик полного цикла создания системы готовы оказать техническую консультацию», — сказали в компании.
В прошлом году Армения уже высказывала заинтересованность во внедрении системы «Платон», однако грузоперевозчики выступили против инициативы, опасаясь повышения стоимости перевозок, а также отмечая сравнительно небольшую протяженность дорог в стране. Однако «Платон» может использоваться не только для взимания платы, но и для контроля за перемещением грузов со стороны заказчиков и отправителей, отмечали в компании.
"Платон" — государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами массой более 12 т. Введена на территории России с 15 ноября 2015 года. Сейчас тариф «Платона» составляет 1,9 рубля за км. В Минтрансе рассчитывают, что в 2018 году сборы составят 23 млрд рублей.
ТАСС: последние новости
Глава Северной Осетии вручил ключи от квартиры народному артисту Северной и Южной Осетии Сборная России по регби-7 проиграла команде Англии в финале этапа чемпионата Европы Глава правительства Грузии представил обновленный кабинет министров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня
Найден источник «Новичка» в Великобритании
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу34
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение