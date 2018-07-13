В чём был замешан секретарь Президиума Верховного Совета СССР Михаил Георгадзе

Больше 25 лет Михаил Порфирьевич Георгадзе являлся секретарем Президиума Верховного Совета СССР. Он занимал этот высокий пост до самой смерти, а точнее до конца осени 1982 года. Именно тогда Георгадзе свел счеты с жизнью.

От тракториста до министра

Михаил Порфирьевич Георгадзе родился в 1912 году в грузинском селении Чиатура в семье обычных крестьян. Сам Михаил, повзрослев, какое-то время работал трактористом. Поэтому неудивительно, что он выбрал сельское хозяйство в качестве сферы для своей будущей деятельности.

Сначала Георгадзе закончил сельскохозяйственный техникум, а затем поступил в столичный вуз, который сегодня называется Московский государственный агроинженерный университет имени В. П. Горячкина. После учебы молодой специалист остался в Москве и трудился в Министерстве сельского хозяйства . Стоит отметить, что карьера Михаила Георгадзе оказалась прямо-таки головокружительной. Всего за 10 лет он дослужился до начальника управления вышеупомянутого министерства.

Вершина карьеры

В начале 1950-х Георгадзе был отправлен обратно, на родину, где уже через три года занял посты министра сельского хозяйства и первого заместителя Председателя Совета Министров Грузии , а потом и должность второго секретаря ЦК Компартии Грузии.

В 1957 году грузинский чиновник вернулся в столицу и сразу же получил новый высокий пост — секретаря Президиума Верховного Совета СССР. На этом месте он задержался на всю оставшуюся жизнь. Не раз сменилось руководство страны, но Михаил Порфирьевич всегда оставался в своем кресле. Правда, только до прихода Ю. Андропова в ноябре 1982 года.

Золотой унитаз

Юрий Андропов во главе государства начал активную борьбу с коррупцией и воровством среди высокопоставленных чиновников. Будучи Генсеком всего чуть больше года, он перешерстил почти всю партийную верхушку. В период его руководства страной одних только министров сменилось 18 человек. Под эту гребенку попал и Михаил Георгадзе.

В отношении Георгадзе было возбуждено дело. В его загородном доме провели обыск. Оказалось, что Михаил Порфирьевич имел поистине барские замашки, которые настоящему советскому гражданину должны были быть чужды. Даже опытных следователей, видевших наверняка немало роскошных жилищ, поразило убранство дачи секретаря Президиума.

В своем доме Георгадзе хранил более 20 килограммов изделий из золота, драгоценности, золотые слитки, подлинные полотна известных мастеров живописи, в том числе и Леонардо да Винчи , а также огромные денежные средства: несколько десятков миллионов в рублях, долларах, фунтах и другой валюте. Как писал известный публицист Игорь Бунич, больше всего сотрудников КГБ удивили унитазы, которые были сделаны из чистого золота.

Михаил Георгадзе суда дожидаться не стал. Он сам вынес себе смертный приговор. 23 ноября 1982 года он застрелился.