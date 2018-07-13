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В Дагестане обнаружен ввоз растений из Азербайджана без необходимых документов
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В Дагестане обнаружен ввоз растений из Азербайджана без необходимых документов 

Mirmol.ru 36 минут назад
Фото: Mirmol.ru
В Дагестане обнаружен ввоз растений из Азербайджана без необходимых документовВ международном автомобильном пункте пропуска пропуска «Яраг-Казмаляр» в ходе фитосанитарного контроля в одном из проезжающих грузовых автомобилях были обнаружены саженцы декоративных деревьев. Их импортировали в Россию без подтверждения фитосанитарного статуса.
Розы, пальмы и другие декоративные растения перевозчику из Азербайджана не удалось привезти на российский рынок. Транспорту с растениями запретили продолжать маршрут по территории страны.
«За нарушение закона «О карантине растений» владельцы грузов привлечены к административной ответственности», пишут в пресс-службе администрации Хасавюрта
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