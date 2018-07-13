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Супруга премьера Армении Анна Акопян создала благотворительный фонд
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Супруга премьера Армении Анна Акопян создала благотворительный фонд 

Мир24 1 час назад
Помогать талантливым людям в Армении будет новый благотворительный фонд, сообщает «МИР 24». Он называется «Мой шаг».
Его открыла в пятницу супруга премьер-министра Анна Акопян. Название организации она выбрала по аналогии с одноименным протестным движением, которое привело к революции в стране.
«Общими усилиями мы будем стремиться к созданию инклюзивного общества, где у всех будут равные возможности. Прошу всех следить за нашей деятельностью, выдвигать предложения и, конечно, вносить пожертвования. Давайте объединим усилия и построим Армению, о которой мы мечтаем», — сказала Акопян.
Руководить фондом она намерена до того времени, пока ее муж находится в кресле премьера, а после обещает передать свой пост супруге нового главы кабинета министров.
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