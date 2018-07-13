Азербайджан доверяет своему руководству

Глава Азербайджана Ильхам Алиев полагает, что все попытки нарушить спокойствие страны безуспешны. По его мнению, население страны верит своему руководству и не поддаётся на провокации.

«Нас пытались очернить и оказать давление посредством иностранных СМИ. Но все эти попытки оказались тщетными, они не смогут повлиять на нашу политику», — цитирует «Интерфакс» слова президента.

Он также подчеркнул, что безопасность на территории страны обеспечена на высшем уровне. При этом, по словам лидера, главным условием безопасности является единство власти и народа.

«Наша сила крепнет день ото дня в сфере экономики, политики, дипломатии, военной сфере», — добавил Алиев.

Он напомнил, что ни одна из негативных кампаний в отношении государства не принесла никаких результатов, а все подобные действия были основаны на лжи.