Полпред в СКФО считает важным усовершенствовать инфраструктуру на Военно-Грузинской дороге

ВЛАДИКАВКАЗ , 13 июля. / ТАСС /. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников уделит внимание межгосударственному взаимодействию с Грузией в части улучшения транспортной инфраструктуры на Военно-Грузинской дороге на территории Северной Осетии

"Северная Осетия-Алания — приграничная с Грузией республика, это стратегическая точка в плане транспортной инфраструктуры на Военно-Грузинской дороге. Надо сделать так, чтобы в ближайшей перспективе в этом направлении расширить транспортную инфраструктуру, чтобы межгосударственное взаимодействие было более качественным", — сказал полпред журналистам в рамках рабочего визита в Северную Осетию.

Он отметил, что большое внимание будет уделяться и развитию транспортной инфраструктуры, работе с муниципальными образованиями самого отдаленного от столицы республики Моздокского района. Будет проводиться работа и в решении задач по исключении конфликтных ситуаций в Пригородном районе (на территории происходили основные военные события осетино-ингушского конфликта — прим. ТАСС).

"Это, безусловно, решение… конфликтных ситуаций, которые были, и исключение их на будущее в Пригородном районе", — сказал Матовников.

По его словам, руководство Северной Осетии за последние два года провело большую работу в социально-экономическом направлении по стабилизации бюджета.