Ещё
Полпред в СКФО считает важным усовершенствовать инфраструктуру на Военно-Грузинской дороге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полпред в СКФО считает важным усовершенствовать инфраструктуру на Военно-Грузинской дороге 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ВЛАДИКАВКАЗ, 13 июля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников уделит внимание межгосударственному взаимодействию с Грузией в части улучшения транспортной инфраструктуры на Военно-Грузинской дороге на территории Северной Осетии.
"Северная Осетия-Алания — приграничная с Грузией республика, это стратегическая точка в плане транспортной инфраструктуры на Военно-Грузинской дороге. Надо сделать так, чтобы в ближайшей перспективе в этом направлении расширить транспортную инфраструктуру, чтобы межгосударственное взаимодействие было более качественным", — сказал полпред журналистам в рамках рабочего визита в Северную Осетию.
Он отметил, что большое внимание будет уделяться и развитию транспортной инфраструктуры, работе с муниципальными образованиями самого отдаленного от столицы республики Моздокского района. Будет проводиться работа и в решении задач по исключении конфликтных ситуаций в Пригородном районе (на территории происходили основные военные события осетино-ингушского конфликта — прим. ТАСС).
"Это, безусловно, решение… конфликтных ситуаций, которые были, и исключение их на будущее в Пригородном районе", — сказал Матовников.
По его словам, руководство Северной Осетии за последние два года провело большую работу в социально-экономическом направлении по стабилизации бюджета.
Военно-Грузинская дорога, которая проходит по территории Северной Осетии, соединяет Россию со странами Закавказья. Она периодически закрывается из-за неблагоприятных погодных условий, схода селей и камнепадов. Ранее сообщалось, что здесь в 2018 году планируется расширить узкий участок, что позволит сократить скопление транспорта на российско-грузинской границе. На Военно-Грузинской дороге также планируется создать транспортно-логистический терминал.
ТАСС: последние новости
Глава Северной Осетии вручил ключи от квартиры народному артисту Северной и Южной Осетии В Ереване открылась фан-зона ЧМ-2018 вместимостью 15 тыс. человек Патрушев подтвердил позицию РФ по мирному урегулированию в Нагорном Карабахе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост разоряет Украину65
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс46
От Москвы останется мокрое место39
Пьяный дебошир вынудил посадить самолет в Москве26
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»213
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение