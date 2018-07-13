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Гройсман призвал министров изображать солидарность перед выборами президента
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Гройсман призвал министров изображать солидарность перед выборами президента 

Украина.ру 20 минут назад
Фото: Украина.ру
Премьер-министр отметил, что это очень важно на фоне войны между кандидатами в президенты.
«Несмотря на то, что в стране начинается избирательная кампания, пока кандидаты воют, правительство и парламент должны демонстрировать полную солидарность и сплоченность вокруг принятия правильных государственных решений. Мы должны показать, что правительство и парламент служат не выборам, а избирателям», — провозгласил он.
Владимир Гройсман поблагодарил все фракции парламента за поддержку и критику.
На последнем заседании парламентской сессии премьер-министр Владимир Гройсман подвел итого работы правительства и парламента перед летними каникулами.
«За последнюю парламентскую сессию правительство совместно с депутатским корпусом смогло провести 35 экономических законов, из которых девять приняты в целом и вступили в действие», — сказал премьер-министр. Несмотря на это, он в целом положительно оценил работу парламента и правительства.
Новую сессию глава правительства призвал депутатов посвятить укреплению экономики и борьбе с теневыми схемами.
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