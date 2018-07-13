Противники Католикоса всех армян вновь провели акцию в духовном центре

ЕРЕВАН , 13 июл — РИА Новости . Противники Католикоса всех армян Гарегина II вновь провели акцию в духовном центре Армянской апостольской церкви — Первопрестольном Святом Эчмиадзине, сообщил руководитель эчмиадзинской пресс-канцелярии иерей Ваграм Меликян.

На минувшей неделе митингующие ворвались в здание канцелярии, требуя добровольного отказа от сана Верховного патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II. Полиция вывела их из здания. Немногочисленные митинги и шествия в рамках инициативы «Новая Армения , новый патриарх» начались после смены светской власти в стране и назначения премьером лидера оппозиции Никола Пашиняна.

"Сегодня утром члены известной инициативы вновь попытались нарушить спокойствие и молитвенную атмосферу духовного центра всех армян провокационными действиями и оскорбительными выражениями в адрес Католикоса и священнослужителей", — написал иерей Ваграм на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что 10 июля Верховный духовный совет ААЦ по призыву Гарегина II предоставил недельный срок участникам акции «для прекращения антиканонической деятельности и возвращения путем раскаяния и покаяния в заботливое лоно Святого Эчмиадзина».