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Противники Католикоса всех армян вновь провели акцию в духовном центре
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Противники Католикоса всех армян вновь провели акцию в духовном центре 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 13 июл — РИА Новости. Противники Католикоса всех армян Гарегина II вновь провели акцию в духовном центре Армянской апостольской церкви — Первопрестольном Святом Эчмиадзине, сообщил руководитель эчмиадзинской пресс-канцелярии иерей Ваграм Меликян.
На минувшей неделе митингующие ворвались в здание канцелярии, требуя добровольного отказа от сана Верховного патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II. Полиция вывела их из здания. Немногочисленные митинги и шествия в рамках инициативы «Новая Армения, новый патриарх» начались после смены светской власти в стране и назначения премьером лидера оппозиции Никола Пашиняна.
"Сегодня утром члены известной инициативы вновь попытались нарушить спокойствие и молитвенную атмосферу духовного центра всех армян провокационными действиями и оскорбительными выражениями в адрес Католикоса и священнослужителей", — написал иерей Ваграм на своей странице в Facebook.
Он напомнил, что 10 июля Верховный духовный совет ААЦ по призыву Гарегина II предоставил недельный срок участникам акции «для прекращения антиканонической деятельности и возвращения путем раскаяния и покаяния в заботливое лоно Святого Эчмиадзина».
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