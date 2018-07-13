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Видео, на котором просят никогда не приезжать в Грузию — смотрим
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Видео, на котором просят никогда не приезжать в Грузию — смотрим 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Пока все восхищаются Грузией, ее красотами, гостеприимством, культурой и советуют посетить эту горную страну, французский кинорежиссер Бенжамин Мартини опубликовал видео под названием «Никогда не посещайте Грузию»
Ролик начинается с показа горных пейзажей, рек и полей, кадры которых сопровождаются надписью «в Грузии однообразные пейзажи». Под тихую инструментальную музыку автор демонстрирует панорамные виды и достопримечательности страны, отмечая, что «все здесь неприметно».
На кадрах также появляются старые сооружения, крепости, музеи, книги с древнегрузинской письменностью, и все это сопровождают слова «Грузия не имеет богатой истории». Точно также в видео сказано про национальную кухню и традиции.
Кинорежиссер запечатлел умопомрачительные виды, прогуливаясь по лесам, каньонам и поднимаясь в горы. Однако все завершилось словами «Грузия не для тех, кто любит прогулки на свежем воздухе».
Затем полторы минуты без каких-либо подписей идут разнообразные кадры, начиная со стариков и детей и заканчивая морем, танцами и свадьбами. Все завершается словами «Вы можете вернуться домой с яркими впечатлениями».
Сложно добраться, невозможно уйти: самые дальние и чарующие уголки Грузии
Ролик длится три с половиной минуты, но кинорежиссер успевает показать всю прекрасную сторону Грузии. Так зачем же было показывать невероятно захватывающие кадры и в то же время давать ролику подобное название, говоря на протяжении всего видео, что страна такая скучная и серая?
Все просто — кинорежиссер выпускает цикл видео своих путешествий под названием «Никогда не посещайте…». Таким образом он привлекает внимание аудитории, выделяясь среди всех, кто один за другим советует куда-либо поехать.
Стоит отметить, что многие могли не уловить посыл автора, наткнувшись на видео, и начать сразу же писать гневные комментарии. Поэтому в описании к ролику кинорежиссер отметил: «Пожалуйста, посмотрите это видео до конца, чтобы все понять». Туда же автор вставил каждое предложение из ролика и поместил в скобки все частицы «не», чем убрал весь негативный окрас.
Хотя большинство пользователей позитивно восприняли уловку француза, нашлись и те, кто не сразу понял автора и начал возмущаться в комментариях. К счастью, к ним пришли на помощь и все объяснили.
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