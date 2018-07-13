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Грузины круто перепели Цоя — это нужно увидеть
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Грузины круто перепели Цоя — это нужно увидеть 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Группа GeoFolk Band исполнила песню «Печаль» легендарного Виктора Цоя в традиционной грузинской многоголосной манере
Группа не только записала песню на грузинский лад, но и сняла клип на природе и улицах Грузии. Исполнителям удалось сохранить атмосферу исполнения песни Цоем, несмотря на совсем отличное звучание от оригинала.
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"Уважаемые друзья, мы не ставили своей целью слепое копирование песни легендарного Виктора Цоя, а лишь постарались исполнить ее в грузинской, многоголосной манере звучания", — отметили участники коллектива на своем канале в YouTube.
Участники группы GeoFolk Band записывают каверы многих знаменитых песен — и на русском языке, и на английском. Каждая их работа оригинальна — грузинское многоголосная марена исполнения придает песням особенное очарование и эмоциональность.
Так вышло и с песней безгранично талантливого музыканта Виктора Цоя. В рок-группе «Кино», которую создал Цой, он пел, играл на гитаре, писал музыку и стихи.
Кавер, который записал музыкальный проект Geo Folk Tour, набрал почти 100 тысяч просмотров и получил множество восторженных комментариев с благодарностью за проделанную работу.
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