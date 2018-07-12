В Армении водителям простят штрафы за нарушение ПДД

Парламент Армении в последнем чтении одобрил законопроект об освобождении от наказаний за нарушения правил дорожного движения. Таким образом, от выплат штрафов будут освобождены около 150 тысяч граждан закавказской республики.

Как сообщает РИА Новости, речь идет об амнистии на сумму 28,4 миллиона долларов. Отмена штрафов охватит период с 1 января 2012 по 31 декабря 2017 года. При этом от выплат не будут освобождены водители, совершившие серьезные правонарушения: например, в случаях вождения машины с незарегистрированными, ложными или измененными номерами, нахождения за рулем в нетрезвом состоянии и неподчинения сигналам полицейских.

Закон предусматривает смягчение административной ответственности при «остановке в неположенном месте, пересечении сплошной линии при выезде на встречную полосу не всеми колесами, пересечении разделительных островков безопасности при проезде перекрестка или развороте, перестроении без включения указателей поворота». Согласно принятому закону, будет прекращено использование камер фото— и видеофиксации в населенных пунктах, где скорость ограничена 60 км/ч, а на нерегулируемых пешеходных переходах планируется создать искусственные неровности.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил полиции разработать новую систему выплат за нарушение ПДД. Политик также выступил за отмену штрафа за пересечение сплошной линии. При этом премьер-министр подчеркнул, что сам амнистией не воспользуется.

Нововведение вызвало неоднозначную реакцию у жителей страны. Так, закономерный вопрос возник у добросовестных водителей, которые своевременно платили штрафы за указанный период в пять лет. По одному из предложений, водителям могут вернуть сумму выплат. Однако четкого решения по этому вопросу парламент Армении пока не принял.