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На соревнованиях в Азербайджане команда из Центра экологии, краеведения и туризма заняла второе место
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На соревнованиях в Азербайджане команда из Центра экологии, краеведения и туризма заняла второе место 

Каховка 9 часов назад
Фото: Каховка
На международных детско-юношеских соревнованиях «Юный спасатель», которые проходили с 24 и 2 июля в городе Габала Республики Азербайджан, команда из Московского центра экологии, краеведения и туризма заняла почетное 2 место на дистанции «Поисково-спасательные работы».
Всего в конкурсе соревновались представители 8 стран: Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, России, Грузии, Румынии, Турции и Пакистана.
«Международный этап соревнований «Юный Спасатель» забрал у нас огромное количество сил, но принес море удовольствия. До соревнований наша команда была нацелена на максимальную подготовку к ним, мы все ждали их с нетерпением. Все свободное время мы готовились: бегали, делали упражнения, готовя себя физически; читали специальную литературу и изучали видеоматериалы, тренировали навыки, закрепляли свои теоретические знания. В день прилёта в Баку мы были поражены красотой страны!», — делятся своими впечатлениями участники соревнований.
В общекомандном соревновании команда из России заняла почетное 4 место.
Подопечные центра экологии, краеведения и туризма благодарны организаторам за возможность увидеть Азербайджан и красивый город Баку.
«Мы побывали на месте настоящих археологических раскопок, в музее президента Азербайджана, в парке аттракционов, поднимались на фуникулёре в гору и побывали рядом с водопадом! Эти соревнования дали нам опыт, который мы сможем использовать при участии в других соревнованиях. Мы рады тому, что нам выпала такая возможность! Спасибо организаторам соревнований и нашим педагогам! Мы надеемся, что нам выпадет ещё один шанс поучаствовать в этом грандиозном событии!», — отметили участники.
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