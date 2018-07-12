Глава правительства Грузии представил обновленный кабинет министров

ТБИЛИСИ , 12 июля. / ТАСС /. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе представил в среду обновленный состав кабинета министров страны. На брифинге в Тбилиси он заявил, что в правительстве будут три новых руководителя. В роли министра образования, науки, культуры и спорта представлен Михаил Батиашвили, главы минэкономики и устойчивого развития — Георгий Кобулия, министра финансов — Иване Мачавариани.

Батиашвили занимал пост ректора основанного им же Университета бизнеса и технологий. Кобулия по образованию врач-кардиолог, до сегодняшнего дня был старшим партнером международной консультационной компании в Москве . Мачавариани являлся коммерческим директором компании мобильной связи Geocell — одной из крупнейших в стране.

В соответствии с утвержденными парламентом страны на минувшей неделе изменениями в закон «О структуре, правомочиях и правилах деятельности правительства Грузии», кабинет министров сокращен с 13 до 10 членов. В новом кабмине три новых министра, главы остальных семи ведомств, в том числе силовых, сохранили свои посты.

В правительстве страны также один госминистр — по вопросам примирения и гражданского равноправия. Следует отметить, что, в отличие от министерств, аппарат госминистра является немногочисленным по своему составу, а госминистра называют «министром без портфеля».

Для выражения вотума доверия обновленному составу кабинета министров Грузии парламент страны соберется на внеочередную сессию 14 июля.