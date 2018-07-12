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В РФ большинство водителей предпочитают оплачивать штрафы за нарушения ПДД с 50% скидкой
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В РФ большинство водителей предпочитают оплачивать штрафы за нарушения ПДД с 50% скидкой 

ТАСС 10 часов назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Около 32 млн штрафов за нарушения правил дорожного движения оплачено с начала года в России с 50% скидкой. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, большинство водителей, нарушающих ПДД, пользуются данной услугой.
"В первой половине 2018 года сотрудниками Госавтоинспекции вынесено 55,2 млн постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа, из них 54,1 млн могли быть уплачены в размере 50%. Всего уплачено со скидкой 31,9 млн штрафов. Это свидетельствует о том, что подавляющее большинство водителей и владельцев автомашин воспользовалось уплатой штрафа со скидкой", — сказала она.
По ее словам, возможность оплатить административный штраф в размере 50% привела к увеличению количества запросов на сервис по проверке штрафов официального сайта Госавтоинспекции.
"В Госавтоинспекции уверены, что возможность уплаты административного штрафа за правонарушения в области дорожного движения в размере половины суммы стимулирует граждан не затягивать с этой процедурой и, таким образом, должна повысить количество штрафов, уплачиваемых правонарушителями добровольно. Это позволит сконцентрировать усилия государства на борьбе с действительно злостными неплательщиками штрафов", — заключила Волк.
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