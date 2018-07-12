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Кандидатом на пост Главного прокурора Грузии назван Ш. Тадумадзе
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Кандидатом на пост Главного прокурора Грузии назван Ш. Тадумадзе
ИА Синьхуа
18 часов назад
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Фото:
ИА Regnum
Тбилиси
, 11 июля /
Синьхуа
/ — Прокурорский совет сегодня избрал кандидатом на пост Главного прокурора
Грузии
Шалву Тадумадзе. Его поддержали 12 членов совета.
Кандидатура подлежит утверждению правительством и парламентом Грузии. —0—
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