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Грузия начала поставки техоборудования для адронного коллайдера
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Грузия начала поставки техоборудования для адронного коллайдера 

Мир24 1 час назад
Председатель Комитета образования, науки и культуры парламента Грузии Мариам Джаши сообщила, что страна начала поставки технического оборудования в Европейскую организацию по ядерным исследованиям (ЦЕРН), информирует ТАСС.
В частности, в Женеву были отправлены первые детали изготовленных в Грузии двух алюминиевых малых колес мюонной системы, защищающих детектор от радиации.
Как отметила Джаши, «сотрудничество с ЦЕРН станет началом возрождения машиностроительной отрасли в Грузии».
«Мы всегда гордились грузинскими учеными, которые работают в ЦЕРН, и сегодня у нас появился новый повод для гордости: произведенная в Грузии продукция становится частью исследований мирового масштаба», — сказала депутат.
Отмечается, что конструкция будет доставлена в ЦЕРН частями, после чего ее соберут и подключат к Большому адронному коллайдеру.
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