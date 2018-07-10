Глава Северной Осетии вручил ключи от квартиры народному артисту Северной и Южной Осетии 

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 июля. /ТАСС/. Руководитель Северной Осетии Вячеслав Битаров вручил ключи от квартиры во Владикавказе народному артисту Северной и Южной Осетии Нодару Плиеву в честь его 70-летнего юбилея. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Плиев в разное время был артистом государственного ансамбля народного танца Грузии, солистом государственных ансамблей танца «Алан» и «Симд». В настоящее время он работает балетмейстером-педагогом в Северной Осетии.
"Этот юбилей — приятный повод выразить Вам, одному из видных представителей осетинской национальной культуры, блистательному мастеру народного танца, искреннюю признательность за годы активной творческой деятельности, за яркий талант, мастерство и невероятную трудоспособность", — цитирует пресс-служба Битарова.
Он высоко оценил вклад Нодара Плиева в популяризацию хореографического искусства Северной Осетии и Кавказа.
"Я не знаю, какие подобрать слова, чтобы выразить свои эмоции. Творческие люди являются очень чувствительными. Даже одно приятное слово нас подталкивает к новым свершениям в творчестве", — сказал Нодар Плиев.