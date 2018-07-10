В Армении хотят запретить одноразовые пластиковые изделия

ЕРЕВАН , 10 июл — РИА Новости . Процесс, направленный на запрет использования одноразовых пластиковых изделий, будет инициирован в Армении , заявил во вторник журналистам министр охраны природы Эрик Григорян.

Пластиковые пакеты, бутылки, стаканчики стали главной экологической проблемой во всем мире: они разлагаются десятки и сотни лет, наносят непоправимый вред морским экосистемам и птицам, загрязняют моря, берега, леса.

"Мы в Армении инициируем процесс по запрету одноразового пластика. Он стартует в одной отдельно взятой общине, затем выйдет на уровень области и в определенный период Армения присоединиться к странам, где запрещен одноразовый пластик", — сказал Григорян, выразив мнение, что в течение 5-10 лет от пластиковых изделий откажутся во всем мире.

Министр подчеркнул, что в рамках пилотной программы жителям будут розданы тканевые пакеты, осуществлена переработка пластиковых бутылок.

"Альтернативу одноразовому пластику мы найдем", — отметил Григорян.