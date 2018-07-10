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Республика Корея упрощает визовой режим для граждан Грузии
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Республика Корея упрощает визовой режим для граждан Грузии 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Тбилиси, 9 июля /Синьхуа/ — Южнокорейская сторона приняла решение об упрощении визового режима для грузинских граждан, обладающих ординарными паспортами.
"Упрощение визового режима предполагает выдачу грузинским гражданам многократных виз со сроком действия от 1-го года до 5-ти лет. Это касается лиц с высшим образованием и представителей различных сфер /частный сектор, медики и т.д. /", — говорится в сообщении администрации МИД Грузии.
До упрощения визового режима выдавались одноразовые или максимум годичные визы в Республику Корея. —0—
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